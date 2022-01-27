СМИ: высокотехнологичный сектор Хайнаня привлечет специалистов со всего мира

ХАЙКОУ /Китай/, 27 января. /ТАСС/. Южнокитайская провинция Хайнань планирует активно привлекать профессионалов со всего мира для реализации высокотехнологичных проектов. Как сообщила газета "Хайнань жибао", к 2025 году валовый продукт соответствующего сектора в регионе превысит 800 млрд юаней ($126 млрд).

По данным издания, с 2016 года количество передовых наукоемких предприятий, зарегистрированных на острове, увеличилось в пять раз, до более чем 1 тыс. компаний. Одной из коммерческих организаций, активно способствующих повышению занятости в высокотехнологичных отраслях, стал производитель новых материалов Huasheng ("Хуашэн").

Для удовлетворения постоянно растущего спроса на квалифицированные кадры данная компания сформировала многосторонний механизм сотрудничества с китайскими и зарубежными научно-исследовательскими центрами, а также вузами. Местные власти оказали поддержку этим усилиям и, чтобы больше заинтересовать специалистов высокого класса, в прошлом году ввели целый ряд льгот для востребованной рабочей силы, включая субсидии на покупку жилья и оказание содействия в обучении детей.

В частности, Huasheng создала аналитический центр по исследованию вопросов, связанных с производством поликарбоната - полимера, который используется для изготовления прозрачных и гибких строительных материалов. Инвестиции в этот объект площадью 3,5 тыс. кв. м составили 130 млн юаней ($20,5 млн).

Ожидается, что в ближайшее время Хайнань станет одним из регионов Китая, лидирующих по разработке высокопрочных продуктов, которые производятся при помощи передовых низкоуглеродных технологий.

13 апреля 2018 года председатель КНР Си Цзиньпин объявил о создании на острове экспериментальной зоны и порта свободной торговли. Цель программы - вовлечь Хайнань в процесс глобализации и международного распределения труда, заложить прочную инновационную базу. Власти провинции создают привлекательные условия для инвесторов, формируют развитую научно-исследовательскую инфраструктуру. Согласно правительственному плану, к 2050 году этот регион превратится в уникальный кластер с передовой экономикой, где будут расположены кампусы ведущих университетов, передовые лаборатории и штаб-квартиры ведущих транснациональных корпораций.