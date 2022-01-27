Росатом заявил, что тариф на переработку отходов I и II класса опасности будет одинаковым

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Тариф на переработку отходов как первого, так и второго класса будет одинаковым, на уровне среднерыночных цен, в ближайшее время правительство РФ должно его утвердить. Об этом сообщил в четверг ТАСС директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии Росатома Андрей Лебедев.

"В ноябре прошлого года внесен в правительство проект постановления "О ценообразовании в области обращения с отходами I и II классов опасности". Мы сейчас ждем утверждения тарифов отдельно для первого класса отходов и отдельно для второго класса отходов. Можем сказать, что тариф будет универсальным, для первого и второго классов, что позволяет его сделать экономически обоснованным для всех участников рынка, которые смогут планировать свои затраты в производственной деятельности. Мы понимаем, что в целом эта стоимость будет на уровне сегодняшних среднерыночных отношений. Мы старались сделать все, чтобы не вызвать дополнительную нагрузку на крупный бизнес, который в основном такие отходы и создает", - сказал Лебедев.

Он также отметил, что будет установлен единый тариф для Федерального экологического оператора, в него будут входить все услуги, включая переработку и перевозку. При этом образователь отходов имеет право переработать отходы самостоятельно, чем воспользовались многие крупные предприятия.

"Рынок сегодня очень волатильный, мы не единожды на различных площадках говорили, что коммерческие предложения различных переработчиков очень сильно различаются. Они предлагают переработать отходы II класса, прося за это от 4 до 800 тысяч за тонну. Понятно, что в цену 800 тысяч закладывается сверхприбыль переработчика, а за 4 тысячи не то что переработать, а даже транспортировать на какое-то логистическое плечо невозможно", - сообщил Лебедев.

С 1 марта 2022 года образователи отходов I и II классов опасности, которые не имеют собственных мощностей по переработке, обязаны передавать их Федеральному экологическому оператору (ФЭО, входит в госкорпорацию "Росатом"). Все операции по работе с такими отходами будут вестись только на платформе ФГИС ОПВК. Система создана для решения задач федерального проекта "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности" в составе национального проекта "Экология", реализация которого поручена госкорпорации "Росатом".

Отходы I-II классов - особо опасные отходы: свинец-содержащие отходы (автомобильные и промышленные свинцово-кислотные аккумуляторы, отходы электрического кабеля), ртуть-содержащие отходы (люминесцентные лампы, термометры и другие приборы, содержащие ртуть), отходы химических источников тока (батарейки, источники бесперебойного питания, аккумуляторы), органические горючие отходы (в основном отходы химического и нефтехимического производства), водные неорганические отходы (отработанные растворы кислот, щелочей, гальваношламы). Радиоактивные вещества в этот список не входят.