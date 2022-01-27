В Подмосковье разработают дорожную карту модернизации предприятий с вредными выбросами

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 27 января. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил Министерству экологии Подмосковья и главам городских округов разработать дорожную карту по модернизации предприятий, которые могут вредить экологии.

"Тема экологии у нас очень чувствительная. У нас есть предприятия, которые нас настораживают. Я выделил 14: "Москокс" в Видном, Цементный завод в Коломне, "Рио Полимер" в Пушкинском и ряд других. Прошу вас, главы и министр экологии, знать каждое предприятие, которое несет угрозу. Наша логика проста - экономика, промышленность, рабочие места - это святое. Но если предприятие нарушает экологические нормы, стандарты, нужно провести модернизацию или не работать в Подмосковье. Поэтому я очень прошу всех глав определить предприятия, которые беспокоят жителей, и реализовать дорожную карту, которая позволит обеспечить тот важный запрос, который мы все чувствуем - чистое Подмосковье", - сказал Воробьев в ходе отчета перед депутатами Мособлдумы.

Также он рассказал, что в настоящее время в Подмосковье сформирована система оценки загрязнения воздуха - уже сейчас функционируют более 200 датчиков экомониторинга, до конца года установят еще 90.