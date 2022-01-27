Токаев предложил открыть в Казахстане школу информационных технологий для Центральной Азии

НУР-СУЛТАН, 27 января. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с инициативой открытия вместе с индийскими IT-специалистами инженерного офиса и школы информационных технологий для Центральной Азии в столице Казахстана на базе технопарка IT-стартапов "Астана хаб".

"В своем послании народу Казахстана я поставил задачу к 2025 году подготовить не менее 100 тыс. высококвалифицированных IT-специалистов. В этой связи нам также интересен богатый опыт Индии в обучении IT и инженерных кадров", - сказал Токаев на первом саммите Центральная Азия - Индия, который проходит в четверг в онлайн-формате.

В качестве практического шага он предложил на базе международного технопарка IT-стартапов "Астана хаб" совместно с индийским технологическим парком "открыть инженерный офис и школу информационных технологий для Центральной Азии". Токаев отметил, что в Казахстане эффективно работает электронное правительство, реализуются проекты по цифровизации всех системообразующих секторов экономики, развитию смарт-городов, медицины и образования, цифровые решения успешно применяются в банковско-финансовой системе.

В саммите принимают участие премьер-министр Индии Нарендра Моди, президенты Казахстана, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана и Киргизии.