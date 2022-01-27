Почти 3 тыс. линий электропередачи построят и отремонтируют в Подмосковье в 2022 году

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Порядка 3 тыс. кабельных и воздушных линий электропередачи планируется ввести в эксплуатацию в Московской области в 2022 году после завершения ремонтных или строительных работ. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Министерства энергетики Подмосковья.

"Министерство энергетики Московской области планирует масштабные реконструкции и строительство линий электропередачи в 2022 году. Проект охватит 2 974,78 км линий электропередачи, а также по итогам работ будет введено свыше 1029,89 МВА дополнительных трансформаторных мощностей на территории региона", - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что в прошлом году в Подмосковье построили и отремонтировали порядка 4,3 км воздушных и кабельных линий электропередачи.

"Огромное значение в нашей работе уделяется реконструкции и строительству линий электропередачи. Энергетики ежегодно в полном объеме выполняют ремонтные и инвестиционные программы, направленные на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей", - приводятся в тексте слова министра энергетики региона Александра Самарина.