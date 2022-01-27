Polymetal в IV квартале 2021 года нарастил выпуск золота на 20%

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Polymetal - крупнейший производитель первичного серебра и второй крупнейший производитель золота в России - увеличил производство золота в четвертом квартале 2021 года на 20% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, до 385 тыс. тройских унций, производство серебра возросло на 48%, до 6,5 млн унций. Об этом говорится в сообщении компании.

Общее производство в золотом эквиваленте составило 467 тыс. унций, увеличившись на 24% по сравнению с четвертым кварталом 2020 года "благодаря отгрузке запасов концентрата на Кызыле, высоким содержаниям в руде Дуката и началу производства на Нежданинском", пояснил Polymetal.

Реализация золота в отчетном периоде снизилась на 1%, до 384 тыс. унций. Продажи серебра сократились на 7%, до 4,9 млн унций.

"Разрыв между производством и реализацией серебра, который образовался в результате высоких объемов выпуска металла на Дукате в декабре, будет устранен в первой половине 2022 года", - сообщила компания.

Выручка Polymetal в четвертом квартале уменьшилась на 6%, до $798 млн на фоне снижения цен на металлы, поясняется в пресс-релизе.

Итоги 2021 года

В 2021 году Polymetal нарастил выпуск золота на 1%, до 1,42 млн тройских унций, серебра - на 8%, до 20,4 млн унций. Общее производство в золотом эквиваленте составило 1,68 млн унций (производственный план был на уровне 1,6 млн унций), увеличившись на 2%.

Реализация золота в отчетный период не изменилась по сравнению с предыдущим годом, составив 1,39 млн унций. В то же время продажи серебра сократились на 10%, до 17,5 млн унций. Выручка компании в 2021 году увеличилась на 1%, до $2,89 млрд.

Капитальные затраты за 2021 год превысят верхний порог прогнозного диапазона в $675-725 млн приблизительно на 5%, сообщил Polymetal.

Прогноз на 2022 год

Polymetal подтверждает производственный план в объеме 1,7 млн унций золотого эквивалента на 2022 год и 1,75 млн унций золотого эквивалента на 2023 год, говорится в пресс-релизе.

Капитальные затраты в 2022 году составят приблизительно $700 млн, что на 90 млн превышает предыдущий прогноз, также сообщила компания.

Рост затрат связан в том числе с ускоренным строительством фабрик на Кутыне и Урале (Краснотурьинск-Полиметалл) и инвестициями в декарбонизацию инфраструктуры энергоснабжения на Албазино, пояснил Polymetal.

Ожидается, что денежные затраты компании в 2022 году вырастут на примерно 20% и составят $850-900 на унцию золотого эквивалента, сообщается в пресс-релизе.

Увеличение затрат обусловлено "резким скачком индекса потребительских цен в России и Казахстане (приблизительно на 8,5%) и соответствующим ростом расходов на оплату труда, ростом цен на сырьевые товары, включая дизельное топливо и газ (что повлияло на стоимость взрывчатых веществ и цианида), а также на сталь, многократным увеличением стоимости морских грузовых перевозок (как насыпных грузов, так и контейнерных перевозок)", объяснил Polymetal.

Ситуация с коронавирусом

Ситуация с пандемией и распространением коронавируса не повлекла остановок в работе предприятий и задержек в реализации проектов развития, отметил золотодобытчик.

"В четвертом квартале количество заболевших снизилось, однако после недавнего появления омикрон-штамма в России и Казахстане компания перевела на удаленную работу часть сотрудников, не занятых непосредственно в производстве", - сообщается в пресс-релизе.

По состоянию на 27 января 2022 года, в компании выявлено 130 активных случаев заболевания COVID-19, 65% сотрудников Polymetal привиты от СOVID-19.

О компании

Polymetal входит в десятку крупнейших в мире производителей золота и пятерку крупнейших производителей серебра. Активы компании расположены в России и Казахстане. Polymetal владеет девятью действующими месторождениями золота и серебра, а также портфелем проектов развития.

В свободном обращении находятся 75,2% акций компании. Крупнейший акционер - группа "ИСТ" Александра Несиса и партнеров - владеет 23,9%.