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Энергетический кризис в Европе

Нидерланды разрабатывают план действий в связи с опасениями по поводу нехватки газа

Глава ассоциации промышленных потребителей энергоресурсов Ганс Грюнфельд отметил, что отключение газа "может привести к созданию опасных ситуаций"

ГААГА, 27 января. /ТАСС/. Власти Нидерландов проводят встречи с представителями деловых кругов с целью разработки плана действий в связи с опасениями по поводу перебоев с газом из-за обострения кризиса вокруг Украины.

"Мы уже несколько недель обсуждаем с промышленными ассоциациями проблемы, касающиеся сведения к минимуму социальных последствий возможного сокращения использования газа", - приводит в четверг слова официального представителя министерства по вопросам климата и энергетической политики агентство Reuters.

Эскалация напряженности на Украине будет иметь, как сказал он, "серьезные последствия для европейского рынка и Нидерландов".

Королевство в значительной степени зависит от поставок газа для отопления, выработки электроэнергии и промышленного производства. 15% общего объема газа оно получает из России, остальное - из Норвегии.

Отключение промышленных пользователей "может привести к созданию опасных ситуаций, непоправимому ущербу на производстве, в машиностроении", отметил глава ассоциации промышленных потребителей энергоресурсов Ганс Грюнфельд. Он не исключил возможности сокращения потребления электроэнергии 60 крупными компаниями в условиях кризиса. Однако необходимо прояснить и вопрос о том, какую финансовую компенсацию они получат в случае возможных коммерческих потерь, добавил он.

В 2020 году 45% газа в Нидерландах пошло на выработку электроэнергии, 28% - на отопление зданий и домов, 21% использован в промышленном производстве.

Теги
УкраинаНидерландыЭнергетический кризис в Европе
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