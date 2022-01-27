Продажи препарата от COVID-19 "Арепливир" выросли в 6,7 раза за год

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Продажи препарата для лечения коронавируса "Арепливир" в российских аптеках выросли в 2021 году на 566% по сравнению с 2020 годом - до 2,6 млрд рублей. Об этом говорится в данных DSM Group, которые есть в распоряжении ТАСС.

Продажи противовирусного препарата "Арпефлю" в 2021 году выросли на 93% по сравнению с 2020 годом - до 2,1 млрд рублей, "Арбидола" - на 50%, до 17,2 млрд рублей. В 2020 году прирост продаж этого препарата по отношению к 2019 году составил +344%. Объем продаж "Римантадина" в 2021 году не изменился и составил 1,1 млрд рублей.

По данным DSM Group, другие противовирусные препараты для системного применения в 2021 году показали отрицательную динамику продаж в денежном эквиваленте. В частности, продажи "Кагоцела" снизились за год на 42% - до 2,9 млрд рублей, "Амиксина" - на 38%, до 2 млрд рублей (в 2020 году продажи препарата выросли на 105% по сравнению с 2019 годом), "Эргоферона" - на 29%, до 3,3 млрд рублей, "Ингавирина" - на 22%, до 8,6 млрд рублей (в 2020 году продажи препарата выросли на 111%). Кроме того, продажи "Изопринозина" снизились на 16%, до 1,2 млрд рублей, "Ацикловира" - на 15%, до 1,1 млрд рублей.

Продажи "Арпевлю" в упаковках выросли в 2021 году на 58% по сравнению с 2020 годом - до 5,8 млн упаковок, "Арбидола" - на 34%, до 32,8 млн упаковок. В то же время объем продаж "Оксолина" снизился на 59%, до 3,4 млн упаковок, "Римантадина Актитаб" - на 49%, до 1,6 млн упаковок, "Кагоцела" - на 46%, до 7,1 млн упаковок, "Амиксина" - на 40%, до 2,5 млн упаковок, "Эргоферона" - на 31%, до 7,7 млн упаковок, "Ингавирина" - на 25%, до 11,4 млн упаковок, "Ацикловира" - на 15%, до 9,1 млн упаковок, "Римантадина" - на 11%, до 11,3 млн упаковок.

При этом в 2020 году продажи "Арбидола" в упаковках выросли на 243% по сравнению с 2019 годом, "Римантадина Актитаб" - на 111%, "Амиксина" - на 91%, "Ингавирина" - на 63%.

Всего в 2021 году аптечные продажи противовирусных препаратов для системного применения снизились на 12% в упаковках и не изменились в рублях. Таким образом, в 2021 году было продано 112,8 млн упаковок противовирусных препаратов, продажи в денежном эквиваленте составили 55,1 млрд рублей. В 2020 году продажи противовирусных препаратов для системного применения выросли по сравнению с 2019 годом на 45% в упаковках и на 82% в рублях.