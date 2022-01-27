РЖД и Российская венчурная компания намерены вместе поддерживать стартапы

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. РЖД и Российская венчурная компания (РВК) договорились о поддержке инновационных стартапов в сфере транспорта, сообщает РЖД.

"РЖД и РВК подписали соглашение о сотрудничестве по поддержке инновационных компаний", - говорится в сообщении.

"Это значит, что инновационные стартапы будут иметь больше возможности для внедрения своей продукции: не только в РЖД, но и в других компаниях отрасли", - поясняет РЖД. В свою очередь, РЖД получит возможность принимать участие в финансировании акселерационных программ совместно с другими участниками рынка.

РЖД в прошлом году в рамках собственной акселерационной программы отобрала 7 лучших стартапов в области транспортной логистики. На участие в программе было подано более 500 заявок из 12 стран, из которых 150 прошли предварительный отбор. Победители получили возможность провести испытания и адаптировать их продукцию в интересах РЖД.