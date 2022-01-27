Глава МВД ФРГ заявила, что не ставит своей целью отключение Telegram в Германии

БЕРЛИН, 27 января. /ТАСС/. Глава МВД Германии Нэнси Фезер сообщила, что не стремится заблокировать работу мессенджера Telegram в стране.

"Нет, конечно, моей целью не является отключение Telegram [в Германии]", - отметила Фезер в четверг в эфире радиостанции Der Hessische Rundfunk. При этом она добавила, что ее главная задача состоит в том, чтобы усилить давление на мессенджер и очистить Telegram от нежелательного контента. Кроме того, глава МВД Германии подчеркнула, что мессенджеру необходимо реагировать на то, что в Telegram публикуется контент, связанный с разжиганием ненависти и травлей. "Нельзя согласиться с тем, что через Telegram распространяются призывы к разжиганию ненависти и травле без реакции самого Telegram [на это]", - заключила Фезер.

Ранее в интервью германской газете Die Zeit Фезер не исключила возможность блокировки мессенджера Telegram в Германии, но лишь в том случае, если никакие меры правового воздействия не подействуют. Она высказалась за единый европейский подход к регулированию деятельности мессенджеров, поскольку "в одиночку Германия не справится". Министр предположила, что меры правового воздействия предпочтительнее блокировки. По ее словам, угроза блокировки может быть чувствительной для платформ, но окончательного выхода из ситуации это не предполагает.

В среду сообщалось, что в целях выявления подозреваемых и привлечения их к ответственности Федеральное ведомство по уголовным делам ФРГ (БКА) создало специальную рабочую группу для усовершенствования проведения расследования преступлений с использованием мессенджера Telegram. Решение было принято в тесной координации с полицией федеральных земель Германии, а также другими правоохранительными органами ФРГ. Федеральное ведомство по уголовным делам ФРГ планировало усилить давление на мессенджер Telegram, ужесточив контроль за работой платформы в целях борьбы с нелегальным контентом. БКА выступает за то, чтобы наладить взаимодействие с Telegram в вопросах получения данных о контенте и выполнении требований властей об удалении нежелательных публикаций. До сих пор Telegram почти никогда не отвечал на запросы властей, когда речь шла о правоэкстремистском контенте.

С точки зрения Берлина, проблема вокруг Telegram заключается в том, что у мессенджера нет представительства или официального контактного лица на территории Германии. Это осложняет борьбу с противоправным контентом - власти шлют запросы на удаление незаконных материалов в Дубай, где расположена штаб-квартира компании, что крайне затягивает процесс.

Германские власти обеспокоены тем, что через мессенджеры координируют свои действия противники коронавирусных ограничений. Эксперты полагают, что коронаскептики становятся все более радикальными, были даже сообщения о публичных угрозах политикам. В связи с этим наблюдатели считают нужным оперативное удаление такого контента, в том числе с каналов Telegram.