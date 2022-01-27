Мишустин заявил, что власти России активно развивают беспилотные перевозки грузов

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Российские власти активно работают над тем, чтобы в стране развивались беспилотные перевозки грузов, в том числе по воде и воздуху. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг на совещании о реализации и результатах инициатив социально-экономического развития до 2030 года.

Он отметил, что высокотехнологичные решения помогают в том числе обеспечивать транспортную связанность России, развивать транзитные перевозки.

"Ведется активная работа по развитию беспилотных перевозок грузов. Причем не только по автомобильным дорогам, но и по воде, по воздуху. Создаются необходимые технологии и решения, и уже определены перевозчики и производители грузовиков", - указал премьер.

Кроме того, у правительства есть большой проект круглогодичного Северного морского транспортного коридора, напомнил Мишустин, говоря об инновациях в транспорте.