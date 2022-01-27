Посол РФ в Дублине провел конструктивную беседу с обеспокоенными учениями ВМФ рыболовами

ЛОНДОН, 27 января. /ТАСС/. Посол России в Ирландии Юрий Филатов встретился в четверг с представителями ирландской рыболовецкой отрасли, выражавшими обеспокоенность по поводу предстоящих учений ВМФ России в северо-восточной части Атлантического океана. Как сообщили ТАСС в российском посольстве, разговор проходил в конструктивном ключе.

"27 января посольство России в Ирландии посетила делегация ирландской Организации южных и западных производителей рыбы во главе с [Патриком] Мерфи. В ходе беседы, проходившей в позитивном и конструктивном ключе, обсуждались вопросы, связанные с запланированными в ближайшее время учениями ВМФ России вблизи Ирландии", - говорится в сообщении диппредставительства.

После встречи представитель Организации ирландских экспортеров рыбы и рыбопереработчиков Брэндан Берн заявил телеканалу RTE, что был впечатлен "глубоким пониманием" сложившейся "сложной ситуации", которое в ходе беседы продемонстрировал Филатов. Ранее Берн и Мерфи выражали недовольство по поводу того, что ирландские власти не известили о предстоящих учениях местных рыболовов, которые нашли необходимые сведения лишь на российских официальных сайтах, где "все происходящее было подробно объяснено задолго до того, как информация стала достоянием широкой общественности".

Ранее ирландские рыболовы и члены правительства страны выступили с рядом заявлений о том, что опасаются потенциального ущерба для морской флоры и фауны в связи с проведением учений. В частности, говорилось о том, активное использование гидроакустического оборудования может представлять опасность для представителей отряда китообразных.

"Мы не приветствуем проведение военных учений в международных водах на расстоянии от наших берегов. И тут есть экологическая проблема", - заявил во вторник премьер-министр республики Михол Мартин.

Позиция посольства РФ

В понедельник Филатов заявил ТАСС, что у властей Ирландии нет никаких оснований для беспокойства по поводу военно-морских учений ВМФ РФ, о которых "ирландская сторона была должным образом уведомлена", а все необходимые правила по части авиационной и морской безопасности соблюдаются. Дипломат назвал "крайне раздутой" историю с военно-морскими учениями в Атлантике, которые должны пройти в феврале в международных водах, но в то же время в исключительной экономической зоне Ирландии.

Филатов обратил внимание на то, что в Атлантике такие учения происходят регулярно и осуществляются не только Россией, но и другими странами.

Об учениях России

На прошлой неделе ВМФ России сообщил, что в январе - феврале будет проведена серия военно-морских учений во всех зонах ответственности флотов под общим руководством главнокомандующего Военно-морским флотом адмирала Николая Евменова. В ведомстве подчеркнули, что основной направленностью учений является отработка действий сил ВМФ и Воздушно-космических сил по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам Российской Федерации с морских и океанских направлений.

Учения охватят акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана. Отдельные учения пройдут в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане. К участию в мероприятиях планируется привлечь свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1 000 единиц военной техники, около 10 тыс. военнослужащих.