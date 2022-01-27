В Нальчике реализуются инфраструктурные проекты на 1 млрд рублей

НАЛЬЧИК, 27 января. /ТАСС/. Инфраструктурные проекты общей стоимостью более 1 млрд рублей реализуются в столице Кабардино-Балкарии (КБР) Нальчике. Об этом сообщил глава региона Казбек Коков по итогам заседания президиума правительственной комиссии по региональному развитию.

"В Нальчике намечено несколько инфраструктурных проектов, на что в федеральном и региональном бюджетах заложено более 1 млрд рублей. Это капремонт инженерных сетей на Искоже - планируем обеспечить бесперебойное водоснабжение и завершить ремонт дорог. Также в 2022 году планируем строительство систем водоснабжения и водоотведения в жилом районе "Восточный", в районе индивидуальной жилой застройки "Эркен Езен" на Белой Речке и за Хасаньей, в коттеджном поселке "Мишхидж", а также районах дачной застройки "Дубки07" и "Сосруко", - написал Коков на своей странице в Instagram.

На заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию под руководством заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина обсудили итоги жилищного строительства прошлого года. "В 2021 году в Кабардино-Балкарии ввели более 514 тыс. квадратных метров жилья. Продолжаем создание инфраструктуры. Это один из факторов, стимулирующих данную сферу", - отметил Коков.

В прошлом году также завершили работы по строительству и реконструкции 17 объектов водоснабжения в 14 сельских поселениях. "Приступаем к реализации проекта Баксанского группового водопровода", - уточнил он.