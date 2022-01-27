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Мишустин: в РФ предстоит внедрить персональные устройства для контроля за здоровьем

По оценке премьер-министра, инновации в сфере здравоохранения крайне полезны

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Персональные медицинские устройства, позволяющие врачам дистанционно следить за здоровьем пациентов, предстоит разработать в России. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании о реализации и результатах инициатив социально-экономического развития до 2030 года.

По его оценке, инновации в сфере здравоохранения крайне полезны. Они, в частности, позволяют организовать дистанционный мониторинг состояния здоровья пациентов, на основе которого могут приниматься врачебные решения, пояснил глава кабмина.

"Предстоит разработать и внедрить такие персональные медицинские устройства. Это особенно нужно в условиях коронавирусных ограничений и карантинных мероприятий", - отметил Мишустин.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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