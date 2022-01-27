ЕАБР: рубль может укрепиться до 72 рублей за доллар при смягчении геополитического накала

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Ослабление рубля привело к его сильной фундаментальной недооцененности, и при снижении "накала страстей" имеется пространство для движения курса российской валюты ближе к 72 рублям за доллар, сообщил ТАСС главный экономист Евразийского банка развития (ЕАБР) и Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) Евгений Винокуров.

Помимо обострившейся в настоящее время геополитической напряженности, одним из ключевых факторов давления на курс российского рубля является сворачивание монетарных стимулов в США. В четверг американский регулятор объявил о сворачивании программы выкупа активов в начале марта. Кроме того, по прогнозам ЕАБР, ставка ФРС на конец 2022 года может составить 1-1,25%.

Вместе с тем, в краткосрочном периоде динамику рубля продолжит определять геополитика. "Повышается вероятность реализации сценария, при котором премия за страновой риск России и масштабы оттока капитала устойчиво останутся на высоких уровнях. В этом случае наблюдаемое в январе 2022 года ослабление рубля будет в большей степени являться сдвигом равновесия, и курс может закрепиться выше 75 рублей", - предполагает Винокуров. При этом в краткосрочном периоде на фоне геополитической напряженности возможны всплески по курсу выше 80 рублей за доллар.

Это может быть принято во внимание ЦБР на февральском заседании. "В настоящий момент вероятным видится вариант повышения ставки на 100 п.п. Вместе с тем, ЦБ РФ будет стремится сгладить волатильность курса. Именно из-за всплеска волатильности на прошлой неделе регулятор объявил о приостановке покупок валюты по бюджетному правилу", - также отметил экономист.