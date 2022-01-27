Исследование: сильный менеджмент может добавлять к стоимости компании до половины ее цены

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Эффективное корпоративное управление может добавить к стоимости компании до половины ее цены. Такие данные приводятся в исследовании "Вес эффективного совета директоров в стоимости компании: оценка глобальных инвесторов", подготовленном CGI Russia совместно с компанией Korn Ferry.

"Премия к стоимости компании за эффективное корпоративное управление варьируется от 10 до 50%. Дисконт за недостаточную эффективность может доходить до 80%. Большинство портфельных управляющих исключают компанию со слабым корпоративным управлением из инвестиционного поля", - отмечено исследовании, результаты которого имеются в распоряжении ТАСС.

Кроме того, отмечается, что вес ESG-факторов (environmental - экология, social - социальное развитие, governance - корпоративное управление) в оценке стоимости компании в среднем составляет 25%. В случае, если у компании нет своей ESG-стратегии, часть инвесторов требует отдельное обоснование для инвестирования. "При оценке ESG-факторов вес G (корпоративное управление - прим. ТАСС) в ESG может составлять от 30% до 70%, у большинства инвесторов - 50%", - сказано в докладе.

Сообщается, что исследование основано на экспертном мнении более чем 15 представителей глобальных инвестиционных фондов и компаний, под управлением которых находятся активы на сумму порядка $12 трлн. Целью исследования было установить роль и вес эффективного совета директоров в стоимости российских эмитентов при их инвестиционной оценке.