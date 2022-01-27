Мурманской области и Якутии одобрили заем из средств ФНБ для модернизации котельных

ТАСС, 27 января. Правительственная комиссия по региональному развитию одобрила выделение Мурманской области заемных средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в объеме 386 млн рублей для модернизации котельной в Оленегорске. Также выделение средств одобрили для проектов Якутии, говорится на сайте кабмина по итогам заседания президиума правкомиссии.

"Для Мурманской области был одобрен заем в размере 386,6 млн рублей для модернизации существующей котельной (г. Оленегорск). Планируемый эффект от реализации проекта будет выражен в снижении износа объектов системы коммунальной инфраструктуры на 55% и уменьшении затрат на ремонтные работы на 25%", - говорится в сообщении.

Уточняется, что проект позволит снизить затраты на энергоресурсы и уменьшить негативное воздействие на окружающую среду. Налоговый эффект от модернизации котельной оценивается в объеме 14,4 млн рублей.

Также на правкомиссии одобрили заем для Якутии. Регион получит 273,3 млн рублей на модернизацию и строительство котельных и тепловых сетей в селах. "Проекты увеличат суммарную мощность источников теплоснабжения на 50%, обеспечат возможность подключения 254 индивидуальных жилых домов и трех социальных объектов", - говорится на сайте кабмина.

На модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры из средств Фонда национального благосостояния на возвратной основе предполагается направить 150 млрд рублей через Фонд ЖКХ. Финансирование проектов минимальной стоимостью 100 млн рублей планируется осуществлять в форме льготных целевых займов ресурсоснабжающим организациям. Доля заемного финансирования в каждом проекте может достигать 80%.

Также на заседании правкомиссии первый заместитель министра финансов РФ Леонид Горнин сообщил, что для реализации проектов инфраструктурных кредитов подписано 80 соглашений из 87. В январе средства уже были направлены в Карачаево-Черкесскую Республику, Пермский край, Чукотский автономный округ и Московскую область. "В феврале, в соответствии с региональными графиками-заявками, будет перечислено 10,6 млрд рублей - 11 субъектов получат средства в полном объеме", - приводятся слова Горнина на сайте кабмина.