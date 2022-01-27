В Москве предложили законодательно защитить бизнес от "патентных троллей"

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Центр законодательных инициатив при бизнес-омбудсмене Москвы предложил законодательно защитить предпринимателей от "патентных троллей", что должно качественно улучшить деловую среду. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе уполномоченного по защите прав предпринимателей в столице Татьяны Минеевой.

"Патентные тролли" - физические или юридические лица, которые специализируются на массовой регистрации повсеместно использующихся обозначений в качестве товарных знаков и на последующем взыскании компенсации за их якобы незаконное использование. При этом они сами обычно не ведут никакой производственной деятельности.

"Патентный троллинг" подрывает работу сферы услуг и создает репутационные барьеры на пути инвестиций. Кроме того, он может стать источником роста банкротств. Обсуждаемые предложения [по законодательной защите бизнеса от "патентных троллей"] призваны серьезно снизить масштаб злоупотреблений правовым полем, тем самым качественно улучшить деловую среду", - сказала бизнес-омбудсмен Москвы Татьяна Минеева, слова которой привела пресс-служба.

По ее словам, одной из мер решения проблемы может стать "повышение роли суда по интеллектуальным правам в рассмотрении подобного рода споров, в том числе наделение его функциями суда первой инстанции". В настоящее время суд по интеллектуальным правам является лишь кассационной инстанцией, а роль первой и апелляционной инстанций выполняют арбитражные суды.

"Рассмотрение таких споров, как правило, требует наличия специальных знаний в области патентного права, которых у арбитражного суда может не быть. Соответственно, возрастает и цена судебной ошибки, ведь решение апелляционного суда вступает в законную силу еще до того, как его успеют обжаловать в кассационной инстанции", - отметил заместитель председателя Центра законодательных инициатив Сергей Детенышев, которого также цитирует пресс-служба. По данным экспертов центра, предложенная инициатива согласуется и с международным опытом. В частности, в Германии и Швейцарии первой инстанцией по патентным спорам являются Федеральные патентные суды.

"Мы вынесли проблему на обсуждение столичных и федеральных органов власти, бизнес-сообщества и экспертов в области права, а также подготовили несколько вариантов ее законодательного урегулирования. <…> После получения поддержки со стороны профильных департаментов правительства Москвы инициатива будет направлена в Государственную думу", - добавила Минеева.