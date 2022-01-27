Кабмин создаст к 2024 году единый водный реестр источников питьевых вод

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Правительство РФ планирует к 2024 году разработать единый водный реестр источников подземных и поверхностных питьевых вод. Об этом сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко на совещании у премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Вице-премьер отметила, что в рамках стратегической инициативы "Геология: Возрождение легенды" важнейшим направлением является решение проблемы дефицита воды в отдельных регионах России.

"Планируем к 2024 году создать единый водный реестр источников питьевых вод - как подземных, так и поверхностных", - сказала она.

Кроме того, для решения проблемы вододефицита в 11 регионах России в 2024 году кабмин планирует увеличить прирост запасов подземных вод в два раза и подготовить 12 площадей для лицензирования, добавила Абрамченко. "В 2022 году во всех 11 регионах уже приступим к бурению поисковых скважин на воду", - продолжила вице-премьер.

Правительство также рассчитывает к 2024 году поставить на баланс 7 новых перспективных площадей по углеводородному сырью и 15 - по твердым полезным ископаемым. "Для этого уже в текущем году планируем направить для проведения полевых изысканий геологоразведочные партии преимущественно в регионы Сибири и Дальнего Востока", - разъяснила она.

Перевооружение "Росгеологии" и Роснедр

Стратегическая инициатива "Геология: Возрождение легенды" также предполагает перевооружение холдинга "Росгеология" и отраслевых институтов Роснедр, напомнила Абрамченко. По ее словам, это необходимо для того, чтобы восстановить государственные компетенции в геологоразведке, повысить скорость выполнения полевых работ и точность лабораторных исследований. "Для этого до конца 2024 года будет закуплено не менее 600 единиц геологоразведочного и лабораторного оборудования. Уже подготовлен соответствующий перечень", - отметила вице-премьер.

Абрамченко также напомнила, что России необходимо продолжить обеспечение исполнения взятых на себя международных обязательств в Мировом океане. "Мы также должны исследовать архипелаг Шпицберген и Антарктиду, чтобы сохранить лидирующие позиции", - указала она.