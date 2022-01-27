Кабмин планирует привлечь к 2024 году до 600 млрд рублей в климатические проекты

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Правительство РФ планирует к 2024 году привлечь в климатические проекты до 600 млрд руб., в том числе эта сумма включает размещение "зеленых" облигаций в размере более 400 млрд руб. Об этом заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко на совещании у премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Абрамченко напомнила, что к 2024 году будет создана система высокоточного мониторинга парниковых газов, которая позволит дать объективную оценку поглощающей способности экосистем России и прогнозировать изменения климата, а также предупреждать негативные последствия для граждан и экономики от климатических изменений. "Также планируется привлечь до 600 млрд руб. инвестиций в климатические проекты, включая размещение зеленых облигаций на сумму более 400 млрд руб.", - сказала она.

При этом в 2021 году уже размещены "зеленые" облигации на сумму 94 млрд руб., отметила вице-премьер.

Кроме того, к 2024 году будут созданы условия для вовлечения в климатические проекты до 15 млн га лесов на землях сельхозназначения и до 25% площади резервных лесов, добавила Абрамченко. "Все это позволит увеличить на 10% поглощающую способность российских экосистем", - подчеркнула она.

О нацстандартах в сфере климата

Вице-премьер также разъяснила, что действия в климатической сфере требуют подтверждения и верификации внутри России и признания на мировой арене. "К 2024 году планируем обеспечить утверждение 78 национальных стандартов в сфере климата. В 2021 году уже утвердили 5 [стандартов]", - продолжила Абрамченко.

По ее словам, правительство к 2024 году создаст систему аккредитации российских верификаторов климатических проектов, которая должна получить международное признание. "Кроме того, будет синхронизирована международная и национальная инфраструктура для реализации климатических проектов в рамках Парижского соглашения, что позволит обеспечить международное признание российских углеродных единиц и возможность их международного оборота", - заключила вице-премьер.