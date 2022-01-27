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Более 5 млрд рублей направят в РФ на экономику замкнутого цикла в 2022 году

По словам вице-премьера Виктории Абрамченко, к концу 2024 года будут построены восемь современных экотехнопарков, доля использования вторичных ресурсов в сельском хозяйстве достигнет 25%, строительстве - 20%, промышленности - 15%

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Правительство РФ направит 5,8 млрд руб. на развитие экономики замкнутого цикла в России в текущем году. Об этом сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

"В бюджете на данную инициативу в течение трех лет предусмотрено 10,6 миллиардов рублей, в том числе в 2022 году - 5,8 миллиардов рублей", - заявила она на совещании по вопросам социально-экономического развития РФ в четверг.

По словам Абрамченко, в развитие экономики замкнутого цикла в России к концу 2024 года будут построены восемь современных экотехнопарков, доля использования вторичных ресурсов в сельском хозяйстве достигнет 25%, строительстве - 20%, промышленности - 15%. Кроме того, 50% видов упаковки будет отправляться на переработку.

Теги
РоссияАбрамченко, Виктория Валериевна
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