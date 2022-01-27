"Камаз" может запустить производство электромобилей в Венгрии

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. "Камаз" и Министерство инноваций и технологий Венгрии подписали соглашение о партнерстве в сфере производства электромобилей на территории Венгрии, сообщила пресс-служба Минпромторга РФ.

"24 января 2022 года руководство ПАО "Камаз" и Министерство инноваций и технологий Венгрии в формате ВКС подписали соглашение о намерениях, которое предусматривает дальнейшее развитие партнерства в сфере производства электромобилей на территории Венгрии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудничество будет осуществляться в два этапа, первый из которых будет посвящен совместным исследованиям и разработкам. Следующий этап - запуск производственных мощностей.

"К середине десятилетия планируется производство около 32 тыс. электромобилей в год, а к 2030 году этот показатель увеличится в 10 раз", - заявили в Минпромторге.

"Камаз" является крупнейшим российским производителем грузовых автомобилей, входит в двадцатку ведущих мировых производителей. Компания выпускает грузовые автомобили, прицепы, автобусы, двигатели и силовые агрегаты. Крупнейшими акционерами "Камаза" являются госкорпорация "Ростех" (49,9%), "Автоинвест" (23,54%) и Daimler Truck (15%, "дочка" германского автоконцерна Daimler).