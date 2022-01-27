Эксперты: личную информацию в соцсети выкладывали 30% опрошенных россиян

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Почти треть опрошенных в России пользователей выкладывали личную информацию в социальных сетях. Об этом сообщили в пресс-службе "Лаборатории Касперского".

"В ходе опроса "Лаборатории Касперского", посвященного цифровым привычкам, 30% российских респондентов отметили, что выкладывали в социальных сетях личную информацию о себе, в частности номер телефона, домашний адрес или место работы. Каждый десятый делился конфиденциальными данными, включая документы, и потом жалел об этом", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что персональные данные являются привлекательной мишенью для мошенников. Уточняется, что в русскоязычном сегменте даркнета пакет со сканом паспорта, селфи с паспортом, ИНН, СНИЛС стоит от 300 рублей, а скан паспорта с ИНН - в среднем 100 рублей.

Эксперты "Лаборатории Касперского" рекомендуют регулярно обновлять установленные приложения и операционную систему, обращать внимание на настройки приватности в социальных сетях и на популярных платформах, использовать уникальные надежные и разные пароли для всех своих аккаунтов, настраивать двухфакторную авторизацию, скачивать приложения только из официальных магазинов, обращать внимание на то, у каких приложений на смартфоне есть доступ к личной информации и какие разрешения им выдали, не переходить по сомнительным ссылкам в почте, мессенджерах или соцсетях (даже если их прислали знакомые).

Кроме того, рекомендуется внимательно проверять название сайта в адресной строке перед тем, как вводить свои личные или платежные данные. "Если вы обнаружили в открытом доступе свои личные данные, не паникуйте: если это действующий ресурс, стоит связаться с администрацией и попросить их эти данные удалить. Сегодня компании обязаны делать это по закону, к тому же многие организации дорожат своей репутацией и идут навстречу в подобных просьбах", - добавили в компании.

Об исследовании

Опрос проведен компанией Opinium по заказу "Лаборатории Касперского" в 2021 году в 25 странах среди более чем 15 тысяч человек. В России в нем приняло участие 504 человека.