Белоусов: единый орган управления судоходством на Севморпути нужно создать в 2022 году

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Единый орган управления судоходством на Северном морском пути планируется создать в 2022 году, сообщил в четверг первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на совещании о реализации и результатах инициатив социально-экономического развития до 2030 года. Он подчеркнул, что основные работы по организации круглогодичного функционирования Севморпути предстоит выполнить именно в этом году.

"Как показал опыт проблем, я бы даже сказал кризиса с навигацией, который возник у нас в ноябре прошлого года, нам нужно создать в этом году единый орган управления судоходством на Севморпути. Это крайне важная задача, без нее мы не продвинемся дальше", - сказал Белоусов

Он отметил, что в текущем году также предстоит ввести в эксплуатацию атомный ледокол "Урал" и начать строительство первого ледокола на сжиженном природном газе. Кроме того, планируется завершить строительство порта "Енисей" и разработать прототип единой платформы цифровых сервисов Севморпути, добавил первый вице-премьер.

Стратегическая инициатива "Круглогодичный Севморпуть" является одной из 42 инициатив социально-экономического развития РФ до 2030 года. Цель инициативы - создание на Севморпути круглогодичного транзитного коридора к 2030 году.