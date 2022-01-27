Объем финансирования аграрной науки РФ в 2022-2024 годах составит 6,2 млрд рублей

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Объем финансирования аграрной науки РФ в 2022-2024 годах составит 6,2 млрд руб. Об этом заявила вице-премьер Виктория Абрамченко в ходе совещания по стратегическим инициативам у премьер-министра России Михаила Мишустина.

"Технологическая модернизация российского агропромышленного комплекса - одна из ключевых задач, стоящих перед нами до 2030 года. Именно поэтому в блоке "Технологический рывок" подготовлена инициатива "Аграрная наука - шаг в будущее развитие агропромышленного комплекса". В этой инициативе мы сосредоточены на развитии отечественных селекции и генетики, в том числе на основе геномных и постгеномных технологий. В бюджете на реализацию инициативы на три года заложены средства в объеме 6,2 млрд руб., в том числе на 2022 год в объеме более 2 млрд руб.", - сказала она.

Вице-премьер отметила, что к 2024 году в рамках задачи по развитию школ российской селекции и генетики создаются, регистрируются и внедряются отечественные сорта и гибриды сельхозкультур с характеристиками, не уступающими зарубежным аналогам. Кроме того, специалисты разрабатывают и внедряют технологии, направленные на увеличение продуктивности крупного рогатого скота молочных пород, а также проводится подготовка селекционеров и генетиков. "В частности, наша задача обеспечить аграриев семенами кукурузы, зерновых и зернобобовых культур на уровне значений Доктрины продовольственной безопасности и не зависеть от импорта. Обеспечить долю рынка мяса птицы российского кросса мясных кур в объеме 9%", - перечислила Абрамченко.

По ее словам, к 2024 году будут созданы новые объекты научно-исследовательской инфраструктуры. В том числе будет создано 5 агробиотехнопарков, первый из которых уже в этом году. "Для повышения урожайности культур и продуктивности сельскохозяйственных животных впервые в истории создаем цифровой банк генетических паспортов", - сообщила Абрамченко. Она напомнила, что для достижения этой цели в 2021 году был принял федеральный закон "О семеноводстве", работа над которым продолжалась более 10 лет.

Кроме того, в 2021 году уже проведена системная работа с целью мобилизации научного, инновационного и производственного потенциала сектора исследований и разработок в сфере сельского хозяйства, в том числе создано 50 аграрных научных центров, 30 междисциплинарных научных центров, опытные хозяйства присоединены к научным центрам в качестве экспериментальных площадок, создано 114 новых научных лабораторий в сфере селекции, семеноводства и молекулярной генетики, в которые привлечено более 1 100 новых научных сотрудников, отметила вице-премьер. В 2021 году созданы 35 селекционно-семеноводческих и селекционно-племенных центров, объем государственной поддержки которых до 2024 года составит 3,7 млрд рублей в рамках национального проекта "Наука и университеты". В 2021 г. в рамках обновления приборной базы в аграрных научных центрах приобретено научное лабораторное оборудование на 1 млрд. рублей. В 2022 г. на эти же цели запланировано выделение свыше 1 млрд рублей, заключила вице-премьер.