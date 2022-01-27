КРДВ запустила онлайн-инвесткарту для выбора земель под проекты в ДФО и Арктике

ТАСС, 27 января. Корпорация развития на Дальнем Востоке и в Арктике запустила подробную макрорегиональную интерактивную карту для выбора земель под инвестпроекты на пяти языках, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе КРДВ.

"Теперь выбрать землю под планируемый инвестиционный проект на Дальнем Востоке и в Арктике можно в несколько кликов на сайте института развития", - говорится в сообщении.

В корпорации пояснили, что фактически это "маркетплейс, в котором в качестве товара представлена земля, а в качестве характеристик - возможности подключения к сетям электроснабжения, водоотведения, отопления и другим системам". Карта позволяет сравнивать между собой выбранные участки и подавать на них заявки. Дополнительно отображены все особо охраняемые природные территории и реализуемые инвестиционные проекты. По словам заместителя генерального директора КРДВ Кирилла Бермана, это первая самая подробная макрорегиональная интерактивная карта, и она станет цифровым помощником для потенциальных инвесторов, а также резидентов дальневосточных и арктических префрежимов, которые планируют расширить свою географию в рамках макрорегиона.

"Обновлен единый портал корпорации, ключевой функционал которого - новая инвестиционная карта Дальнего Востока и Арктики. Инвесткарта выполнена в виде витрины с системой поиска по существующим возможностям инфраструктуры. Система включает в себя около 600 предложений и 7 тыс. оцифрованных элементов инфраструктуры, от которых и отталкивается умная система подбора земельного участка. Новый цифровой сервис КРДВ объединяет в себе земельные участки во всех 18 субъектах ДФО и Арктики", - цитирует пресс-служба Бермана.

Инвесткарта работает сразу на пяти языках - русском, английском, китайском, корейском и японском. По словам Бермана, основная задача карты - максимально облегчить российскому и иностранному инвестору процесс выбора земли, чтобы он мог вводить различные параметры планируемого проекта и в режиме реального времени получать информацию о том, в каком регионе - ДФО или АЗРФ - есть подходящие участки, что находится рядом с ними, какие инвестпроекты реализуются по соседству, есть ли природоохранные территории и какая необходимая инвестору инфраструктура доступна.

Как рассказали в КРДВ, на сайте инвестиционной карты Дальнего Востока и Арктики можно выбрать "Свободные инвестплощадки и индустриальные парки". В меню настроить необходимые фильтры - "Расстояние до регионального центра в км", "Площадь", "Вид разрешенного использования", "Наличие льгот ТОР/СПВ", "Класс опасности" и расстояние в километрах до объектов необходимой для реализации инвестпроекта инфраструктуры - электроснабжения, водоотведения, газоснабжения и теплоснабжения. После выбора каждого фильтра в левой части экрана будут появляться предложения по земельным участкам, которые максимально подходят под заданные параметры.