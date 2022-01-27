Цена летнего дизеля на бирже впервые превысила 56 тыс. рублей за тонну

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Биржевая цена на летнее дизельное топливо по территориальному европейскому индексу по итогам торгов в четверг выросла на 0,8% и впервые поднялась выше 56 тыс. руб. за тонну. Стоимость этого вида топлива обновляет исторический максимум третий торговый день подряд, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Цена летнего дизеля выросла за день на 0,9% и составила 56,12 тыс. руб. за тонну, обновив рекорд третий день подряд. Стоимость межсезонного дизеля также преодолела максимум - его цена подросла на 0,8%, до 57,98 тыс. руб. за тонну. С 19 января его цена ежедневно обновляет рекордные значения.

Зимнее дизельное топливо подорожало на 0,5%, до 61,999 тыс. руб. за тонну. Стоимость бензина Аи-92 увеличилась на 0,2%, до 51,7 тыс. руб. за тонну, бензина Аи-95 - также на 0,2%, до 55,3 тыс. руб. за тонну. Цена топочного мазута подросла на 0,6%, до 28,87 тыс. руб. за тонну.

Сжиженные углеводородные газы (СУГ) после резкого роста цены в предыдущий торговый день, 26 января, подешевели на 13,7%, до 26,07 тыс. руб. за тонну. При этом на Урале и в Сибири, где находятся основные производители СУГ, биржевая цена этого вида топлива выросла на 0,3%, до 23,4 тыс. руб. за тонну.

Торги топливом для реактивных двигателей (авиакеросином) в Европейской части России в четверг не состоялись после того, как в предыдущий торговый день его стоимость преодолела исторический максимум. Как следует из методики расчета территориальных биржевых индексов СПбМТСБ, индекс для любого вида нефтепродуктов не рассчитывается, если торги проводятся менее чем на трех базисах поставки топлива.