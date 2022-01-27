Вице-премьер считает, что качество жизни можно улучшить благодаря экологической уборке

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Власти РФ планируют ликвидировать 192 объекта накопленного экологического вреда в 2022 году. Это позволит улучшить качество жизни более 10 млн россиян, заявила в четверг вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

"В 2021 году мы уже начали инвентаризацию объектов накопленного вреда. На данном этапе мы выявили 1 тысячу 929 объектов. Нам предстоит оценить их влияние на экологию и здоровье граждан. В 2022 году мы обследуем 192 объекта. Их ликвидация позитивно отразится на качестве жизни более 10 миллионов человек", - заявила она на совещании по вопросам социально-экономического развития РФ в четверг.

Абрамченко отметила, что также в текущем году планируется приступить к подготовке проектно-сметной документации по ликвидации пяти наиболее опасных объектов.