На межбанковском валютном рынке Украины курс доллара поднялся выше 29 гривен

КИЕВ, 27 января. /ТАСС/. Курс доллара на межбанковском валютном рынке Украины в четверг поднялся выше 29 гривен за доллар, что является максимальным уровнем с конца февраля 2015 года. Об этом сообщает издание "Минфин" со ссылкой на торги.

По данным издания, доллар вырос на 20 копеек, торги проходили выше 29 гривен в течение нескольких часов. На рынке спрос превышает предложение, а Национальный банк Украины (НБУ) выборочно закрывает самые дорогие заявки.

В среду Нацбанк сообщил, что с начала января продал уже более 1 млрд долларов из резерва. При этом НБУ отметил, что и далее будет придерживаться политики гибкого курсообразования и "готов применить в случае необходимости комплекс монетарных инструментов для стабилизации ситуации на валютном рынке и минимизации психологического фактора ослабления гривны".

НБУ на 27 января установил официальный курс на уровне 28,79 гривны за доллар. Выше курс был 25 января 2018 года - 28,86 гривны.