Мишустин считает важным создание национальной системы мониторинга парниковых газов

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Национальная система мониторинга парниковых газов будет создана в России, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Россия взяла на себя определенные международные обязательства, в том числе по борьбе с изменениями климата. Среди наших инициатив - меры по проведению низкоуглеродной трансформации ряда отраслей экономики", - сказал председатель правительства в четверг на совещании по реализации инициатив социально-экономического развития.

Он отметил важность контроля за эмиссией углерода. "Для этого будет создана национальная система высокоточного мониторинга парниковых газов, с ее помощью можно будет учитывать все выбросы и их поглощение", - сказал глава кабинета министров.

На нынешнем совещании он предложил обсудить инициативы социально-экономического развития до 2030 года, которые связаны с экологией. "Здесь немало чувствительных тем, которые волнуют людей, включая разумное природопользование, бережное отношение к тем богатствам, которые есть в России - а это и леса, и недра, и многие-многие другие ресурсы. Они, конечно, значительные, но их сохранение требует активного и ответственного отношения с нашей стороны", - подчеркнул премьер-министр.

Экологическая безопасность для всех

Среди важных направлений работы в этой сфере Мишустин назвал геологоразведку, уточнив, что имеются в виду не только минерально-сырьевые ресурсы. "Не менее важно продолжать поиск и оценку запасов воды, чтобы лучше обеспечить водоснабжение в целом ряде регионов, также поддерживать геофизические исследования на шельфе в Мировом океане, в Антарктиде", - подчеркнул председатель правительства.

На его взгляд, "такие начинания - важная часть экологической безопасности, соблюдение ее требований должно стать безусловным для надзорных органов, бизнеса, для каждого из сограждан". "Именно этим принципом мы руководствовались, когда утверждали инициативу по проведению генеральной уборки", - напомнил Мишустин. По его данным, при выполнении этой инициативы в 2021 году были подняты и утилизированы 17 затонувших судов. "Рассчитываем, что это только первый шаг в расчистке прибрежных территорий и акваторий", - сказал он.

По оценке Мишустина, "немало делается и для сокращения объема отходов, в том числе опасных для жизни и здоровья людей". "Предстоит создать условия для максимальной переработки вторичных ресурсов и новых производств, которые будут их использовать, что позволит сформировать экономику замкнутого цикла, которая вовлекает в оборот все существующие ресурсы - практически безотходное производство" - отметил премьер-министр.

Экология в АПК

Председатель правительства обратил внимание на необходимость использования экологичных технологий в агропромышленном комплексе.

"Производство продуктов питания становится все более высокотехнологичным, правительство продолжает оказывать государственную поддержку аграрным научным центрам по целому ряду направлений", - констатировал глава кабинета министров, напомнив, что в 2021 году было создано 35 селекционных центров, которые должны стимулировать производство отечественных семян, способствовать развитию животноводства.

"Появились десятки новых научных лабораторий, обновлена приборная база, средства на приобретение научного лабораторного оборудования предусмотрены и в текущем году", - констатировал Мишустин. По его словам, "все эти меры нужны для наращивания технологического потенциала агропрома".

Мишустин подчеркнул, что следует стремиться к конкретным результатам в области охраны окружающей среды в сельском хозяйстве. "Оценить успехи агропрома проще - мы видим их в ежегодных урожаях. С экологическими инициативами сложнее", - пояснил он. Однако целевые показатели их исполнения определены, поэтому, по мнению премьер-министра "теперь главное выполнить все то, что намечено в соответствующие сроки.