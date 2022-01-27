Новый Opel Astra на рынке в России будет доступен только на бензине

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Автомобиль Opel Astra, который в текущем году вернется на российский рынок, будет доступен в РФ только в версии на бензине, сообщили ТАСС в пресс-службе автоконцерна Stellantis. Электрифицированная версия данного автомобиля появится только на европейском рынке.

"Нет, только Европа. Электрическая версия будет представлена в середине 2022 года", - заявили в компании, отвечая на вопрос о возможном появлении электроверсии в РФ.

При этом дата начала продаж электромобиля пока не уточняется.

В пресс-службе отметили, что автомобили всех брендов, входящих в Stellantis, будут выпускаться в электроверсии для европейского рынка, в том числе, в сегменте легкого коммерческого транспорта.

Ранее в среду 26 января сообщалось, что автопроизводитель Stellantis планирует вернуть автомобиль Opel Astra на российский рынок в 2022 году. При этом, как сообщил "Ведомостям" старший вице-президент Stellantis, глава региона Евразия альянса Ксавье Дюшман, дилеры начнут получать Opel Astra в четвертом квартале 2022 года, а покупатели смогут их приобрести с 2023 года.

Группа Stellantis образована путем слияния концернов Peugeot S.A. (Groupe PSA) и Fiat Chrysler Automobiles N.V. (FCA) 19 января 2021 года. Присутствует на более чем 130 мировых рынках, имеет промышленные предприятия в более чем 30 странах мира и объединяет свыше 400 тыс. сотрудников.

В России группа Stellantis представлена брендами Peugeot, Citroёn, Opel, Eurorepar, Eurorepar Car Service, Jeep, Fiat Professional, Mopar, а также располагает производственной площадкой в промышленном кластере "Росва" (Калужская область).