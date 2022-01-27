VEB Ventures ВЭБ.РФ вложит 300 млн рублей в портфельную компанию "Роснано" АО "Профотек"

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Портфельная компания "Роснано" АО "Профотек" привлекла 300 млн руб. инвестиций компании группы "ВЭБ.РФ" VEB Ventures. ОБ этом сообщили в четверг в пресс-службе "Роснано".

"Профотек" с 2010 года разрабатывает, тестирует и производит инновационные волоконно-оптические системы измерения тока и напряжения. Компания - один из четырех игроков этого сегмента на глобальном рынке и не имеет аналогов в России. Разработки "Профотека" признаны рынком как ключевой вид оборудования для нескольких стратегических направлений развития электроэнергетики.

"Технологическое решение, разрабатываемое "Профотеком", входит в тройку лучших в мире, что доказано различными международными лабораторными испытаниями и промышленной эксплуатацией на электроэнергетических объектах разных стран. Полученный опыт с уверенностью позволяет сказать, что предлагаемое решение полностью отвечает всем требованиям концепции построения SmartGrid в России и мире", - приводит пресс-служба слова старшего управляющего директора УК "Роснано" Сергея Вахтерова.

Финансирование будет направлено на масштабирование продаж в России и на международных рынках, увеличение производственных мощностей, расширение продуктовой линейки и НИОКР.

В группу "Роснано" входят АО "Роснано", ООО "Управляющая компания "Роснано" и Фонд инфраструктурных и образовательных программ. Благодаря инвестициям группы работают 138 предприятий и R&D центров в 37 регионах России.