Число иностранных специалистов на Хайнане достигло 1,5 тыс.

ХАЙКОУ /Китай/, 27 января. /ТАСС/. Количество высококвалифицированных специалистов, зарегистрированных в южнокитайской провинции Хайнань, превысило 1,5 тыс. человек к концу 2021 года и продолжит увеличиваться. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

По данным издания, на острове живут и работают профессионалы из более чем 100 стран и регионов, в том числе России, Канады, Республики Корея, США и Таиланда. Их опыт и знания востребованы в здравоохранении, в научно-технологической сфере, в области культуры и образования, в коммерческих проектах и в секторе транспортных коммуникаций.

Как уточнили местные власти, Хайнань вступил в новый этап развития, в ходе которого в провинции будет создан высокоразвитый порт свободной торговли. В связи с этим в самом южном китайском регионе возник повышенный спрос на профессионалов во многих отраслях, и он постоянно растет. Чтобы привлечь как можно больше востребованных специалистов, местная администрация постоянно прорабатывает вопросы, которые касаются предоставления всевозможных льгот и упрощения официальных процедур, связанных с проживанием, страхованием и обучением.

"Мы сформируем на Хайнане международное сообщество специалистов", - информировал местный департамент науки и технологий. Согласно планам ведомства, в паре ключевых зон опережающего развития провинции будут созданы специальные структуры, которые займутся наймом иностранных профессионалов. Кроме того, по мере роста спроса на квалифицированные кадры инновационные площадки острова будут получать дополнительные полномочия по одобрению разрешений на работу для иностранцев.

С августа 2019 года управление науки и технологий Хайнаня создало на территории нескольких инновационных зон опережающего развития провинции специальные пункты по оказанию содействия иностранным гражданам, планирующим получить разрешение на работу в Китае. После публикации в июне 2020 года генеральной программы по созданию Хайнаньского порта свободной торговли у представителей других государств появилось много дополнительных возможностей для трудоустройства на острове.