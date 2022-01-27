Парфенчиков: модернизация ОССЗ даст импульс развития экономики и образования в Карелии

ПЕТРОЗАВОДСК, 27 января. /ТАСС/. Проект глубокой модернизации Онежского судостроительно-судоремонтного завода (ОССЗ) в Петрозаводске, включающий создание первой в РФ цифровой верфи, даст импульс развитию экономики и образования Карелии, сообщил глава региона Артур Парфенчиков во время церемонии закладки капсулы новой верфи в четверг с участием секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, передает корреспондент ТАСС.

"В Петрозаводске начинается строительство самой современной, самой передовой верфи в России. Это действительно будет верфь, где будут использоваться самые современные технологии, роботы, цифровая платформа. Конечно, это даст серьезный импульс развитию республики: это и новые рабочие места, это развитие нашего профессионального образования. Мы в прошлом году уже начали набор в машиностроительном техникуме наших ребят на современные рабочие специальности. Это, конечно, хорошие суммы налогов [в региональный бюджет]", - сказал он.

Модернизация ОССЗ потребует двукратного увеличения рабочих мест. Сейчас на предприятии работают около 500 человек, к концу строительства на нем появится еще 500 высококвалифицированных вакансий. Строительством современной верфи займется предприятие Минобороны РФ - ППК "Военно-строительная компания", которая уже реализовала масштабные проекты по программе развития Карелии и подготовке празднования ее 100-летия - строительства корпусов Президентского кадетского училища и модернизации петрозаводского аэропорта со строительством нового аэровокзала.

"Хотелось бы выразить самую искреннюю благодарность Николаю Платоновичу Патрушеву, который, возглавляя комиссию по подготовке празднования 100-летия республики, сделал все, и сделал лично, мы это знаем, чтобы возродить сам завод, а дальше - создать концепцию, проект создания фактически новой современной судоверфи", - подытожил глава Карелии.

О модернизации инфраструктуры

В модернизацию ОССЗ, помимо средств федерального бюджета, также будут вложены деньги из республиканского бюджета. В 2022-2023 годах объем финансирования составит около 170 млн рублей, которые пойдут на строительство новой подстанции и линий электропередачи, а также на реконструкцию водопроводных сетей в районе предприятия.

Проект по модернизации ОССЗ реализуется по поручению президента России Владимира Путина. В рамках церемонии начала строительства цифровой верфи на территории завода состоялась закладка памятной капсулы с электронным носителем, на котором размещена трехмерная модель ОССЗ в том виде, который он примет после завершения модернизации.

Цифровая верфь, создаваемая в рамках модернизации ОССЗ, будет строить суда типа "река-море", а также суда технического и вспомогательного флота. Проект предполагает внедрение цифрового сопровождения строительства судов, роботизации и автоматизации процессов производства с увеличением количества построенных судов с трех до 10 ежегодно. Премьер-министр России Михаил Мишустин 9 ноября подписал постановление о направлении более 5,1 млрд рублей на модернизацию Онежского судостроительно-судоремонтного завода.