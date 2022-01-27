"Алроса" планирует принять решение по восстановлению рудника "Мир" в середине 2022 года

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Алмазодобывающая компания "Алроса" планирует принять решение по восстановлению своего рудника "Мир", который был остановлен из-за аварии в 2017 году, в середине этого года. При этом ожидается, что решение будет положительным. Об этом сообщил заместитель генерального директора компании Алексей Филипповский в ходе онлайн-встречи в рамках проекта MOEX Home Talks, организованного Московской биржей.

"Мы ожидаем, что решение, именно положительное решение, по восстановлению рудника "Мир" будет принято в середине этого года, - сказал Филипповский. - Мы видим, что экономика восстановления рудника позитивная: в прошлом году мы закончили бурение глубоких скважин, что позволило провести доразведку глубоких горизонтов этого месторождения. Мы увидели, что кимберлитовое тело там существенно больше, чем мы изначально ожидали, и увеличили объем запасов, которые там есть, и, соответственно, считаем, что проекту действительно будет дан зеленый свет".

В случае положительного решения по восстановлению рудника работы на нем начнутся не раньше 2025-2026 годов, а соответствующие капитальные затраты могут составить $1,2-1,5 млрд, также сообщил замгендиректора компании.

"Очень важен аспект безопасности. Я все это к тому говорю, что это очень непростая нелинейная задачка, которая потребует существенного дорогого и длительного проектирования. Поэтому если говорить о самих уже физических работах, мы не ожидаем, что они начнутся раньше 2025-2026 годов, - отметил Филипповский. - В целом мы видим, что в сегодняшних ценах объем строительства подобного рудника будет оцениваться в интервале от $1,2 млрд до $1,5 млрд и займет порядка шести-девяти лет. Но это будет точно известно тогда, когда мы полностью поймем конфигурацию и технические решения, которые мы будем использовать".

Как ожидается, "основная часть финансирования пойдет с баланса компании", сообщил замгендиректора "Алросы".

О руднике "Мир"

Рудник "Мир" находится на консервации после аварии, произошедшей 4 августа 2017 года, когда в результате прорыва воды из карьера затопило шахту рудника, в которой находился 151 человек. Восемь горняков погибли.

В 2019 году "Алроса" приняла концепцию, согласно которой решение относительно будущего рудника "Мир" будет принято после доразведки глубоких горизонтов месторождения при условии положительных результатов исследований об экономической целесообразности добычи и подтверждения возможности осуществлять работу на руднике с обеспечением максимального уровня промышленной безопасности.

До аварии содержание алмазов на 1 тонну руды, добытой на "Мире", находилось на уровне 3,5 карата, что в три раза выше среднего значения по компании.

Об "Алросе"

"Алроса" ведет добычу на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области. Компания осуществляет разведку, добычу и продажу, а также огранку алмазного сырья.

Российская Федерация владеет 33,03% акций "Алросы", Республика Саха (Якутия) - 25%, администрации районов (улусов) республики, на территории которых компания осуществляет свою деятельность, - 8%. В свободном обращении находится около 34% акций компании.