{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

"Камаз" в 2022 году выпустит первые прототипы грузовых беспилотников "Континент"

Главный конструктор по инновационным автомобилям компании Сергей Назаренко отметил, что в рамках экспериментального правового режима они пройдут более 20 тыс. км до конца года

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. "Камаз" в 2022 году выпустит первые 4 прототипа грузовых беспилотников "Континент" для тестовых перевозок по трассе М-11 "Нева", сообщил ТАСС главный конструктор по инновационным автомобилям "Камаза" Сергей Назаренко.

"В 2022 году будут выпущены первые 4 прототипа грузовых беспилотников на базе КАМАЗ "Континент" для тестовых перевозок по трассе М-11 "Нева". <...> Мы планируем, что со следующего года начнем первые коммерческие беспилотные грузоперевозки в партнерстве с российскими логистическими компаниями", - сказал он.

Назаренко отметил, что в рамках экспериментального правового режима они пройдут более 20 тыс. км до конца 2022 года.

Теги
Россия
Шойгу поручил создать предприятие для обслуживания поставленных в войска беспилотников
Министр обороны подчеркнул, что для всех специалистов должны быть созданы соответствующие условия, в том числе в части обеспечения жильем
Читать полностью