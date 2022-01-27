Росприроднадзор считает нарушения на "Листвяжной" основанием для ограничения ее лицензии

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Нарушения, допущенные при эксплуатации шахты "Листвяжная", являются основанием для ограничения права пользования выданной шахте лицензией на недра. Об этом говорится в письме главы Росприроднадзора Светланы Радионовой к главе Роснедр Евгению Петрову, копия которого имеется в распоряжении ТАСС (в пресс-службе Росприроднадзора подтвердили подлинность документа).

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Радионова в письме главе Роснедр сообщила, что Росприроднадзор в ходе анализа установил факт отсутствия исследований газоносности угольного пласта и мероприятий по дегазации в шахте. "Данные обстоятельства являются основанием для ограничения права пользования недрам по лицензии, предоставленной ООО "Шахта "Листвяжная", - написала она.

Глава Росприроднадзора также призвала Роснедра в кратчайшие сроки рассмотреть информацию по нарушениям на "Листвяжной", предоставленную ведомством.

Анализ проектной документации шахты "Листвяжная", проведенный Росприроднадзором, показал, что на шахте в 2018-2021 годах не проводились исследования газоносности угольного пласта и не проводились мероприятия по дегазации. Возобновление добычи без выполнений данных требований несет высокие риски повторения аварийной ситуации.

Радионова отметила, что Росприроднадзор провел анализ проектной и отчетной документации по лицензии на пользования недрами, которая была выдана "Листвяжной". "Вышеперечисленные факты дают основание полагать, что на ООО "Шахта "Листвяжная" в период с 2018 по 2021 годы отработка пласта Сычевский I велась с нарушением требований проектной документации: в отсутствие предварительных исследований газоносности пласта и реализации исчерпывающих мероприятий по дегазации с учетом газоносности пласта", - написала она.

Глава Росприроднадзора подчеркнула, что при возобновлении добычи на шахте без оценки газоносности угольного пласта и соответствующей дегазации сохраняется высокий риск повторения аварийной ситуации, подобной случившейся на "Листвяжной" в ноябре 2021 года.