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Глава МИД Катара пригласил президента Ирана посетить Форум стран - экспортеров газа

Министр иностранных дел Катара отметил, что "страна полна решимости приложить все усилия для расширения отношений с Ираном в различных сферах"

ТЕГЕРАН, 27 января. /ТАСС/. Заместитель премьер-министра Катара, министр иностранных дел Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани передал президенту Ирана Эбрахиму Раиси официальное приглашение эмира арабского государства шейха Тамима бен Хамада Аль Тани посетить Форум стран - экспортеров газа (ФСЭГ). Иранский политик принял дипломата из Катара в Тегеране в четверг.

"В ходе встречи с Раиси заместитель премьер-министра Катара передал официальное приглашение эмира страны посетить заседание глав стран - экспортеров газа", - говорится в сообщении пресс-службы иранского внешнеполитического ведомства. Дипломат добавил, что "Катар полон решимости приложить все усилия для расширения отношений с Ираном в различных сферах".

ФСЭГ - межправительственная организация, объединяющая ведущих мировых экспортеров газа. В настоящее время газовая коалиция объединяет 20 стран - ведущих производителей природного газа, которые контролируют 72% его доказанных запасов, 46% производства, 55% трубопроводного экспорта газа и 61% поставок сжиженного природного газа.

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