"ВТБ Капитал Инвестиции": инвесторы во время "просадки" формировали долгосрочные портфели

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Просадка на финансовых рынках побудила новых инвесторов формировать долгосрочные портфели, сообщили в пресс-службе "ВТБ Капитал Инвестиции".

К 25 января клиенты открыли в "ВТБ Капитал Инвестиции" 100 тысяч новых счетов. Объем пополнений составил 65,7 млрд руб., что соответствует цифре за весь январь 2021 года.

"Основной рост в объемах торгов пришелся на российские акции. По иностранным цифры оказались сопоставимы с декабрем 2021", - пояснили там. Эксперты компании отмечают и рост объемов торгов на валютном рынке. К текущему моменту показатель уже превысил значения декабря 2021 года почти на треть.

Аналитики "ВТБ Капитал Инвестиции" прогнозируют, что геополитические и пандемийные риски какое-то время еще могут оказывать давление на рынок. Но уже в течение двух - трех месяцев акции российских компаний могут начать реализовывать свой потенциал. "Дивидендная доходность российского рынка сейчас находится на уровне 11-12% годовых, что является максимальным значением как на развитых, так и развивающихся рынках, а по отдельным эмитентам находится на более высоких уровнях", - прокомментировал главный исполнительный директор "ВТБ Капитал Инвестиции" Владимир Потапов.

Ранее индекс Мосбиржи снизился до уровня 120-недельной скользящей средней (индикатор технического анализа на рынке ценных бумаг- прим. ТАСС). "За последние 7 лет такое происходило трижды: в июне 2017 года, марте 2020 года и ноябре 2020 года. Во всех трех случаях он оставался ниже этой линии от нескольких дней до нескольких недель, после чего показывал уверенный рост. Этот технический уровень может стать хорошей точкой для входа в российские акции", - отметил Потапов.