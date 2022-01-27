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Пандемия COVID-19

Предприятия в Москве с начала года нарушили антикоронавирусные меры более 3 тыс. раз

Штраф для нарушителей может составить до 1 млн рублей

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Более 3 тыс. нарушений санитарно-эпидемиологических мер, введенных для контроля за распространением коронавируса, со стороны юридических лиц и индивидуальных предпринимателей зафиксировано в Москве с начала текущего года. Об этом сообщил ТАСС начальник столичного Главконтроля Евгений Данчиков.

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"На данный момент эпидемическая ситуация в Москве остается непростой. С целью обеспечения безопасности москвичей и предотвращения распространения нового штамма COVID-19 "омикрон" усилен контроль за соблюдением организациями и предприятиями всех санитарных норм и правил, а также требований, установленных указами мэра Москвы. <...> С начала этого года зафиксировано более 3 тыс. нарушений санитарно-эпидемиологических требований юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями", - сказал Данчиков.

Он уточнил, что контроль за соблюдением указанных мер осуществляется Роспотребнадзором, полицией и уполномоченными органами исполнительной городской власти. Проверки проводятся в местах массового скопления граждан, в том числе в кафе, ресторанах, театрах, торговых и развлекательных центрах, а также на концертных площадках, транспорте и других общественных пространствах.

"В случае выявления фактов несоблюдения установленных требований нарушители будут привлечены к административной ответственности в соответствии со статьей 20.6.1 КоАП РФ. Штраф составит до 1 млн рублей, возможна приостановка деятельности", - заключил начальник управления.

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