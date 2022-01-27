Индия и страны Центральной Азии составят дорожную карту развития торговли

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 января. /ТАСС/. Индия и государства Центральной Азии намерены составить совместную дорожную карту развития торговли и промышленного сотрудничества. Об этом говорится в совместной Делийской декларации, принятой по итогам онлайн-саммита Индия - Центральная Азия, который состоялся в четверг.

"Лидеры поручили соответствующим министрам подготовить дорожную карту увеличения объема взаимной торговли и промышленного сотрудничества между Индией и странами Центральной Азии", - говорится в декларации.

Участники саммита отметили, что нынешний уровень торговли и инвестиций между Индией и странами Центральной Азии далек от реализации истинного потенциала, и подчеркнули важность согласованных усилий для увеличения торговли и инвестиций в таких секторах, как медицина, здравоохранение, фармацевтика, образование, информационные технологии, аутсорсинг бизнес-процессов, инфраструктура, сельское хозяйство и переработка сельскохозяйственной продукции, энергетика, космическая промышленность, текстильная, кожевенно-обувная промышленность, драгоценные камни и ювелирные изделия и т. д.

"Они приветствовали развитие прямых контактов между штатами Индии и регионами стран Центральной Азии, в том числе путем установления партнерских отношений между ними", - отмечается в документе.

Саммит Центральная Азия - Индия прошел в четверг в онлайн-формате по инициативе Нью-Дели. В нем приняли участие премьер-министр Индии Нарендра Моди, президенты Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.