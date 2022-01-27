ЦБ ознакомился с концепцией Минфина по регулированию криптовалют

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Банк России ознакомился с концепцией Минфина по регулированию криптовалют, имеет ряд замечаний к ней. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба регулятора.

"Мы ознакомились с концепцией Минфина. Рассчитываем, что Минфин сможет опубликовать ее для публичного обсуждения в ближайшее время, как мы опубликовали свой консультативный доклад, потому что иначе участники рынка и общественность не имеют возможности оценить предложения Минфина. Мы не согласны с позицией Минфина по ряду пунктов", - говорится в сообщении.

Ранее Минфин РФ, после публикации доклада ЦБ о практически полном запрете криптовалют в России, предложил свои варианты регулирования этого рынка, подготовив соответствующую концепцию и направив ее в правительство.

Введение запрета на использование инфраструктуры РФ для операций с криптовалютами является оптимальным. В регуляторе отметили, что невозможно ограничить риски, допустив к совершению сделок с криптовалютами только квалифицированных инвесторов.

Вовлечение в криптовалютный оборот финансового сектора будет означать создание параллельной финансовой системы, не подчиняющейся правилам.