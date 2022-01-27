Власти Швеции одобрили проект окончательного захоронения отработавшего ядерного топлива

СТОКГОЛЬМ, 27 января. /ТАСС/. Решение об окончательном захоронении отработавшего ядерного топлива принято правительством Швеции в четверг. Об этом на пресс-конференции сообщила министр по вопросам окружающей среды Анника Страндхелл.

"Шведское правительство сегодня приняло совершенно историческое и уникальное решение, которое делает безопасным переход к окончательному захоронению [отработавшего ядерного топлива], - отметила она. - Наше поколение должно взять на себя ответственность за наши отходы. Мы вместе с Финляндией станем мировым лидером в этой области".

Окончательное захоронение было предметом больших споров в стране, поскольку ряд экспертов не уверен в том, что именно будет происходить с ядерными отходами в течение продолжительного периода. В то же время существуют опасения, что промежуточное хранилище будет заполнено уже через пару лет. Шведские атомные электростанции с 1970-х годов произвели около 8 тыс. тонн высокорадиоактивных отходов.

Отработавшее топливо (всего 12 тыс. тонн) - будут загружать в 6 тысяч медных капсул и помещать в скалу на глубине около 500 метров у Форсмарка. Завод по герметизации (инкапсуляции) топлива построят рядом с промежуточным хранилищем в Оскарсхамне. Оба населенных пункта располагаются на восточном побережье страны, в них находятся одноименные действующие АЭС.