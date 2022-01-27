В России создали реестр надежных курьерских служб

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Реестр надежных курьерских служб впервые появился в России. Об этом говорится в сообщении Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

"Официальный старт работы реестра надежных курьерских служб состоялся сегодня. Презентацию совместного проекта провели Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) и Межрегиональная ассоциация курьерских служб", - отмечается в сообщении. Цель проекта - поддержка компаний и повышение конкурентоспособности услуг доставки.

Реестр представляет собой информационно-аналитическую отраслевую платформу, где представлены участники рынка доставки, оказывающие услуги по высоким стандартам качества, а также подробная информация о них. Рейтинг компаний учитывает все типы доставок: курьерские, через пункты выдачи заказов и постаматы, а также специализацию по срокам доставки: день в день, на следующий день или экспресс-доставка, и другие параметры. В дальнейшем будет учитываться также рейтинг потребительской лояльности, который будет формироваться на основе различных данных из множества источников.

С инициативой создания реестра надежных курьерских служб выступили на общем собрании компании члены АКИТ в конце 2020 года. В течение 1,5 лет команда логистов ассоциации совместно с Межрегиональной ассоциацией курьерских служб и их техническими партнерами работали над проектом.

Участие в реестре добровольное и бесплатное. Больше десятка компаний курьерских служб сейчас в стадии одобрения заявки на вступление в реестр, среди тех, кто уже вошел - "СберМаркет", Master Delivery, Dostavka.Guru, B2CPL, Dostavka-Club, добавили в АКИТ.

"Сегодня мы видим колоссальный спрос на эти услуги, и теперь у любой курьерской службы появилась возможность донести информацию о качестве своей работы потенциальным заказчикам. Поиск партнеров в этой сфере всегда актуален для e-commerce и особенно сейчас, когда активно развивается онлайн-торговля в регионах, а также возрастает спрос на фоне пандемии", - отметил президент АКИТ Артем Соколов, слова которого приводятся в сообщении.