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ЕС вложит €1,037 млрд в проекты по соединению изолированных частей своего энергорынка

Самая большая часть инвестиций в €657 млн будет направлена на прокладку электрокабелей в рамках проекта EuroAsia, которые свяжут энергосистему Республики Кипр с континентальной частью ЕС

БРЮССЕЛЬ, 27 января. /ТАСС/. Страны ЕС поддержали предложение Еврокомиссии инвестировать €1,037 млрд в пять проектов по строительству трансграничной энергетической инфраструктуры, направленной на соединение изолированных участков европейской энергосистемы. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении Еврокомиссии.

"Через фонд "Соединяя Европу" (CEF) ЕС предоставит финансовую поддержку для строительства четырех инфраструктурных проектов, в том числе трех систем электропередачи и одного газохранилища, и четвертого проекта для исследования систем транспортировки и хранения углекислого газа (для реализации планов ЕС по снижению выбросов СО2 - прим. ТАСС)", - сообщила ЕК.

Самая большая часть инвестиций в €657 млн будет направлена на прокладку электрокабелей в рамках проекта EuroAsia, которые свяжут энергосистему Республики Кипр с континентальной частью ЕС.

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