Татарстанское УФАС признало рекламу кредита с Сергеем Безруковым не соответствующей закону

КАЗАНЬ, 27 января. /ТАСС/. Татарстанское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) признало ПАО "Совкомбанк" нарушившим федеральный закон "О рекламе". Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Реклама кредита ПАО "Совкомбанк" с участием актера Сергея Безрукова размещалась в поисковой системе "Яндекс" и предлагала взять кредит под 0%, оставив заявку на сайте банка. <…> Однако реклама умалчивала о том, что для получения заявленных в ней бонусов необходимо подключить дополнительные платные услуги; соблюдать срок действия транша и осуществлять покупки у партнера банка, а за покупки из лимита вне сети партнеров предусматривалась комиссия", - говорится в сообщении.

Также, по данным ведомства, не озвучивалось, что платежи должны были быть только безналичными, клиенты моложе 50 лет должны были входить в мобильное приложение или личный кабинет и ряд других условий.

"Кроме того, заявленная в рекламе процентная ставка в размере 0% годовых не отражала реальную базовую ставку банка. ПАО "Совкомбанк" в Татарстанском УФАС России признали нарушившим требования <...> Федерального закона "О рекламе", - говорится в сообщении.