На Кубани вводят экспериментальный правовой режим в области интернет-торговли

КРАСНОДАР, 27 января. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края в ходе сессии в четверг приняли в первом чтении поправки в краевой закон, позволяющие ввести экспериментальный правовой режим в сфере интернет-торговли для увеличения доли кубанских предпринимателей, реализующих товары и услуги через интернет. Об этом заявил председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.

"В данном сегменте рынка находится место всем - и крупным корпорациям, и простым ремесленникам. И происходит это в первую очередь потому, что дистанционная торговля удобна и выгодна и продавцу, и покупателю. Мы не должны оказаться на обочине мирового процесса. Уже сейчас необходимо развивать правовое регулирование этого вида торговли с тем, чтобы обеспечить поддержку кубанских предпринимателей, стремящихся продвигать свои товары и услуги через интернет", - заявил Бурлачко.

Он добавил, что объемы онлайн-торговли растут, это направление считается динамично развивающимся, и принятие поправок позволит ускорить темпы развития дистанционной торговли в Краснодарском крае. Как пояснил в ходе сессии председатель аграрного комитета Заксобрания Краснодарского края Сергей Орленко, поправки предусматривают введение экспериментального правового режима в сфере в сфере интернет-торговли, за счет чего будет происходить расширение ассортимента, улучшение качества и доступности ряда товаров, увеличение прибыли от предпринимательской деятельности, снижение логистических издержек в бизнесе, внедрение новых информационных технологий.

Развитие интернет-торговли имеет большое значение для деятельности предпринимателей в условиях пандемии коронавируса. Так, ранее сообщалось, что малый и средний бизнес в Краснодарском крае за время пандемии коронавируса в 30 раз увеличил объемы контрактов на международных маркетплейсах, до 19,5 млн долларов. На такие площадки с начала пандемии вышли более 160 кубанских предприятий малого и среднего бизнеса. Кубанскому бизнесу через электронные торговые площадки удалось обеспечить широкую географию продаж: США, Китай, Нидерланды, Швейцария, Великобритания, Германия, Бельгия, Канада, Сингапур и страны СНГ.