Россия в 2021 году поставила в Венгрию 5,9 млрд куб. м газа

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Россия по итогам 2021 года сохранила объемы поставок газа в Венгрию на уровне 5,9 млрд куб. м. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства по итогам телефонного разговора вице-премьера РФ Александра Новака с министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.

"Топливно-энергетический комплекс занимает особое место в наших двусторонних торгово-экономических отношениях. Мы взяли правильный вектор, заинтересованы не только в сохранении достигнутого уровня взаимодействия, но и в его дальнейшем развитии. В 2021 году экспорт российского газа венгерским потребителям сохранился на уровне 5,9 млрд кубометров", - сказал Новак, слова которого приводятся в сообщении.

Он добавил, что Россия сохраняет позиции крупнейшего поставщика природного газа в Венгрию, ежегодно выполняя принятые на себя контрактные обязательства перед венгерскими партнерами.

"В этом контексте важным стало подписание между "Газпром экспортом" и венгерскими партнерами двух новых долгосрочных контрактов на 4,5 млрд куб. м в год до 2036 года, что стало возможным благодаря завершению строительства венгеро-сербского магистрального газопровода и подключению его к "Турецкому потоку". В условиях сохраняющегося дефицита газа на европейском рынке это особенно важно", - подчеркнул Новак.

В ходе беседы стороны также обсудили двустороннее взаимодействие по поставкам нефти, продукции энергетического машиностроения и развивающееся сотрудничество в части мирного атома и строительства АЭС "Пакш - 2".