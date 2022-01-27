Мантуров заявил, что завод "Кронштадта" станет современным Центром производства БЛА

ДУБНА /Московская область/, 27 января. /ТАСС/. Завод по производству беспилотных летательных аппаратов (БЛА), который АО "Кронштадт" открыл в подмосковной Дубне, станет частью самого современного в РФ производства беспилотников и наземных пунктов управления ими. Об этом заявил глава Минпромторга России Денис Мантуров.

"Сегодня мы увидели абсолютно современный завод, оснащенный по последнему слову техники. Новый завод станет частью самого большого в России и самого современного Центра производства беспилотников, где также будут изготавливаться наземные пункты управления", - сказал Мантуров.

Он отметил, что в новом Центре будут производиться флагманские для АО "Кронштадт" беспилотники: "Орион", "Сириус", "Гром", "Гелиос".