Ассоциация "Наследие и традиции" станет частью блокчейн-инфраструктуры IPChain

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Ассоциация народных художественных промыслов, ремесленников и художников "Наследие и традиции" присоединится к блокчейн-инфраструктуре Ассоциации IPChain, соответствующее соглашение стороны подписали в четверг. Об этом сообщил ТАСС президент IPChain Андрей Кричевский.

"Ассоциация народных художественных промыслов, ремесленников и художников "Наследие и традиции" намерена присоединиться к блокчейн-инфраструктуре IPChain. Благодаря подписанному 27 января соглашению индустрия сможет урегулировать вопросы интеллектуальной собственности, а использование современных цифровых инструментов фиксации и оборота интеллектуальных прав оживит рынок традиционных искусств и ремесел", - сказал Кричевский.

По его мнению, художественные промыслы являются не только частью русского культурного кода, но и важной составляющей современных российских креативных индустрий. Он отметил, что и индустрия, и потребители страдают от обилия контрафакта. Вопросы интеллектуальной собственности должным образом не урегулированы, и авторы зачастую не могут получить достойное вознаграждение за свой труд, а покупатели вместо оригинальной продукции приобретают дешевые подделки и серийные реплики, добавил Кричевский.

"Подписание соглашения направлено на решение именно этой задачи - сделать правовую охрану и защиту прав максимально простой. Мы уверены, что соглашение закладывает основы современного, прозрачного и эффективного оборота интеллектуальных прав на оригинальные произведения, на типовые образцы росписей, объемных форм, технологий производства в сфере народных художественных промыслов", - сказал он.

Кричевский добавил, что общественно-государственный статус IPChain, который ассоциация получила в июле 2021 года, позволяет эффективно сотрудничать не только с компаниями, но и с государственными ведомствами, от Роспатента и ФТС до судов, открывая возможность бесшовного взаимодействия с ними.

Председатель правления ассоциации "Наследие и традиции" Сергей Коломийцев в свою очередь отметил, что подписание соглашения - только начало работы. "Нам предстоит найти современные форматы и стандарты максимально простой фиксации произведений народно-художественного промысла, типовых образцов и технологий как для защиты прав на них, так и, возможно, для развития системы сертификации продукции", - цитирует Коломийцева пресс-служба IPChain.